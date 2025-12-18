Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtrag zur Pressemeldung der Feuerwehr VG Westerburg vom 05.12.2025 "Bühne des Pfefferkuchenmarktes in Westerburg brannte"

Westerburg (ots)

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache sind abgeschlossen. Es konnten drei Kinder mit der Verursachung des Brandes in Verbindung gebracht werden. Die Kinder haben gegenüber der Polizei im Beisein ihrer Erziehungsberechtigten die Verursachung des Brandes eingeräumt. Da Kinder unter 14 Jahren schuldunfähig sind, lag der Schwerpunkt der polizeilichen Maßnahmen neben der Aufklärung des Sachverhalts vor allem im erzieherischen Ansatz. Die Kinder haben im Rahmen der Gespräche mit den Jugendsachbearbeitern ihr Fehlverhalten eingesehen, die Tragweite ihres Handelns erkannt und zeigten sich reumütig. Konkrete Gründe für die Brandlegung gab es nicht. Durch die Polizei wird nach Abschluss der Ermittlungen die Strafanzeige zur weiteren Entscheidung der Staatsanwaltschaft in Koblenz weiter geleitet, daneben wird das Jugendamt bei der Kreisverwaltung über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

