PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Rollerfahrer

Obererbach (ots)

Am Mittwoch, den 17.12.2025, kam es gegen 19:08 Uhr auf der K 160 zwischen Obererbach und Malmeneich, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Roller und einem PKW, bei welchem der Rollerfahrer schwerverletzt wurde. Der Roller und der PKW fuhren in genannter Reihenfolge in Richtung Malmeneich. Aus noch nicht geklärten Gründen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Zur Unfallrekonstruktion wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidium Koblenz angefordert. Der 61-jährige Rollerfahrer wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus Limburg eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur

PHK Jochim

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 13:32

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Hund - Zeugen gesucht

    Wirges (ots) - Am Mittwoch, 17.12.2025 kam es gegen 11:55 Uhr auf der Bahnhofstraße in Wirges zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Hund von einem Pkw erfasst wurde. Der Hund lief plötzlich auf die Fahrbahn, sodass das entgegenkommende Fahrzeug den Hund erfasste. Durch den Aufprall wurde das Tier gegen ein zweites Fahrzeug geschleudert. Der Hund entfernte sich daraufhin vom Unfallort. Nach Zeugenangaben soll es sich um ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 09:55

    POL-PDMT: Burgschwalbach. Alkoholisierter Busfahrer verursacht Unfall

    Burgschwalbach (ots) - Ein 40-jähriger Linienbusfahrer aus der Verbandsgemeinde Nastätten befuhr am Dienstag, den 16. Dezember, gegen 14:30 Uhr mit seinem Omnibus die Bachstraße in Fahrtrichtung Zollhaus. Im Kreuzungsbereich Friedhofstraße/Wiesenstraße kam er in einer Rechtskurve zu weit nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren