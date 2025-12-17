Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Rollerfahrer

Obererbach (ots)

Am Mittwoch, den 17.12.2025, kam es gegen 19:08 Uhr auf der K 160 zwischen Obererbach und Malmeneich, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Roller und einem PKW, bei welchem der Rollerfahrer schwerverletzt wurde. Der Roller und der PKW fuhren in genannter Reihenfolge in Richtung Malmeneich. Aus noch nicht geklärten Gründen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Zur Unfallrekonstruktion wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidium Koblenz angefordert. Der 61-jährige Rollerfahrer wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus Limburg eingeliefert.

