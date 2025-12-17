Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Burgschwalbach. Alkoholisierter Busfahrer verursacht Unfall

Burgschwalbach (ots)

Ein 40-jähriger Linienbusfahrer aus der Verbandsgemeinde Nastätten befuhr am Dienstag, den 16. Dezember, gegen 14:30 Uhr mit seinem Omnibus die Bachstraße in Fahrtrichtung Zollhaus. Im Kreuzungsbereich Friedhofstraße/Wiesenstraße kam er in einer Rechtskurve zu weit nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Diez bei dem Busfahrer Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,47 Promille. Obwohl zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fahrgäste an Bord waren, musste der 40-Jährige eine Blutprobe abgeben. Für Busfahrer gilt grundsätzlich eine 0-Promille-Grenze.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell