Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugen gesucht- Diebstähle aus unverschlossenen PKW

Birlenbach (ots)

In der Nacht von Sonntag, dem 14.12.2025, auf Montag, dem 15.12.2025, kam es in den Ortslagen 65626 Birlenbach OT Fachingen sowie 56379 Geilnau zu mehreren Diebstählen aus unverschlossenen PKW. Diese befanden sich während der Tatausführung teilweise auch auf Privatgrundstücken. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Tatzeit auf kurz vor Mitternacht eingegrenzt werden. Es dürfte sich um fünf, bislang unbekannte, Täter handeln. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang etwaige Zeugen, sich bei der hiesigen Dienststelle unter den u.g. Kontaktdaten zu melden. Weiterhin möchte die Polizei sensibilisieren, geparkte PKW, auch auf Privatgelände, nach Verlassen zu verschließen, dies sorgfältig zu überprüfen und keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez
POK´in Hannappel

Telefon: 06432 601-0
E-Mail: pidiezwache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

  • 14.12.2025 – 00:59

    POL-PDMT: Gemeinsame Kontrollen im Rhein-Lahn-Kreis

    Bad Ems/ Nassau (ots) - Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Ems wurde am 13.12.2025 durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Bad Ems eine gemeinsame Kontrolle unter Hinzuziehung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises und der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau durchgeführt. Ziel der Maßnahme war die Überprüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere im Bereich des Jugendschutzes ...

  • 13.12.2025 – 13:39

    POL-PDMT: Verdacht Verkehrsunfallflucht

    Dausenau (ots) - Am Morgen des 13.12.2025 konnte am alten Sportplatz in Dausenau (Wirtschaftsweg nach Bad Ems) durch eine Spaziergängerin ein stark beschädigter PKW Ford Fiesta festgestellt werden. In dem Fahrzeug selbst befand sich eine schlafende, männliche Person. Nach Aufnahme und weiterer Ermittlungen vor Ort durch die Polizei ergeben sich mehrere Straftatbestände, welche sich gegen die angetroffene Person ...

  • 13.12.2025 – 02:58

    POL-PDMT: Brand an einem Firmengebäude

    Fachbach (ots) - Am Samstagabend, 12.12.2025, gegen 22.35 h, kam es zu einem Brand an einem Frimengebäude in der Ortslage von Fachbach. Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr wurden der Teilbrand einer dortigen Gebäudefassade und eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Der Brand weitete sich auf einen gewerblich genutzten Raum im Inneren der Firma aus. Das Feuer und der Rauch wurden durch Einsatzkräfte der ...

