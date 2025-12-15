Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugen gesucht- Diebstähle aus unverschlossenen PKW

Birlenbach (ots)

In der Nacht von Sonntag, dem 14.12.2025, auf Montag, dem 15.12.2025, kam es in den Ortslagen 65626 Birlenbach OT Fachingen sowie 56379 Geilnau zu mehreren Diebstählen aus unverschlossenen PKW. Diese befanden sich während der Tatausführung teilweise auch auf Privatgrundstücken. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Tatzeit auf kurz vor Mitternacht eingegrenzt werden. Es dürfte sich um fünf, bislang unbekannte, Täter handeln. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang etwaige Zeugen, sich bei der hiesigen Dienststelle unter den u.g. Kontaktdaten zu melden. Weiterhin möchte die Polizei sensibilisieren, geparkte PKW, auch auf Privatgelände, nach Verlassen zu verschließen, dies sorgfältig zu überprüfen und keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell