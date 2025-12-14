PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Gemeinsame Kontrollen im Rhein-Lahn-Kreis

Bad Ems/ Nassau (ots)

Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Ems wurde am 13.12.2025 durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Bad Ems eine gemeinsame Kontrolle unter Hinzuziehung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises und der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau durchgeführt. Ziel der Maßnahme war die Überprüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere im Bereich des Jugendschutzes sowie des Gewerbe- und Gaststättenrechts. Mehrere Örtlichkeiten wurden im Rahmen der Kontrolle überprüft. Die Maßnahme stieß auf positive Resonanz. Es wurden vereinzelt geringfügige Verstöße festgestellt. Die festgestellten Mängel wurden vor Ort angesprochen und entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems
Viktoriaallee 21
56130 Bad Ems
Telefon: 02603-970-0
E-Mail: pibadems@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

