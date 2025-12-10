Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251210.3 Norderwöhrden: Kollision zwischen Notarzteinsatzfahrzeug und abbiegendem Auto

Norderwöhrden (ots)

In Norderwöhrden kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 203, an dem ein Notarzteinsatzfahrzeug auf dem Weg zu einem medizinischen Notfall beteiligt war. Ein Autofahrer erlitt Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Gegen 14:45 Uhr befand sich eine Notarztbesatzung auf der B 203 aus Heide kommend in Richtung Büsum auf einer Einsatzfahrt, als das Notarzteinsatzfahrzeug einen VW überholte. Nach aktuellem Stand bog die 49-jährige Fahrerin des Golfs in diesem Moment nach links auf ein Grundstück ab. Das Einsatzfahrzeug touchierte das Heck des Golfs, der anschließend mit einem Baum kollidierte. Die Insassen des Notarzteinsatzfahrzeuges blieben unverletzt, die Golffahrerin erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Die Einsatzkräfte sperrten die Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen voll. Die Vollsperrung soll in den nächsten Minuten aufgehoben werden.

Björn Gustke

