Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251209.4 Stördorf: Hund läuft auf die B5 - Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen

Stördorf (ots)

Heute morgen kam es auf der Bundesstraße 5, auf Höhe Stördorf, zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, nachdem ein Hund unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen war. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus.

Gegen 06:50 Uhr befuhr ein 33-jähriger Elmshorner mit einem schwarzen Seat die B5 aus Itzehoe kommend in Richtung Brunsbüttel, als ein Hund von einem angrenzenden Grundstück auf die Fahrbahn lief. Der Seat erfasste das Tier, das dabei starb.

Ein nachfolgender 48-Jähriger aus Hamburg, der einen Mercedes Sprinter führte, bremste sein Fahrzeug rechtzeitig ab. Ein dahinter fahrender 27-jähriger Elmshorner in einem weißen Ford konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Sprinter auf. Anschließend kollidierte ein 51-jähriger Fahrer eines schwarzen VW aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde mit dem Ford.

Der 27-Jährige und der 51-Jährige erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Die übrigen Beteiligten blieben unverletzt. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Die Polizeistation Wilster hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Hundehalter wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Anna Rossol

