Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251209.3 Horst (Holstein): Drei Einbrüche in einer Nacht - Kripo prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen

Horst (Holstein) (ots)

In Horst kam es zwischen Sonntagabend und Montagmorgen zu drei Einbrüchen in eine Wohnung sowie zwei Gewerbebetriebe. Die Kriminalpolizei Itzehoe hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge.

Im Zeitraum von Sonntag, 21:00 Uhr, bis gestern, 08:30 Uhr, brach ein Unbekannter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Tamfort ein. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der Täter vermutlich über ein gekipptes Fenster in die Räume und entwendete eine Spardose mit Bargeld in dreistelliger Höhe.

Ebenfalls betroffen war ein Hofladen in der Straße Dannwisch. Dort bemerkte ein Mitarbeiter am Montagmorgen gegen 07:00 Uhr einen Einbruch in die Büroräume. Der Täter hebelte ein Fenster auf und entnahm aus einer Trinkgelddose einen geringen Bargeldbetrag. Am Vorabend, gegen 19:00 Uhr, war das Gebäude noch unversehrt.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Nacht zu Montag in einem Getränkemarkt in der Jahnstraße. Zwischen 01:20 Uhr und 01:30 Uhr hebelte eine unbekannte Person ein Fenster auf und stieg darüber in den Verkaufsraum ein. Dort entwendete sie eine Bargeldkassette. Es entstand zudem Sachschaden. Die Tatzeit konnte anhand vorhandener Videoaufzeichnungen eingegrenzt werden. Eine detaillierte Auswertung steht noch aus.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt in allen drei Fällen wegen Einbruchdiebstahls und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich Horst gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04821 6020 zu melden. Inwiefern die Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Anna Rossol

