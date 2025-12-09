PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251209.2 Kellinghusen: Vermisste 22-Jährige wieder angetroffen (Folgemeldung zu 251202.2)

Kellinghusen (ots)

Der Aufenthaltsort der seit dem 01.12.2025 vermissten 22-Jährigen aus Kellinghusen ist inzwischen bekannt. Eine Straftat steht nicht im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild der Frau nicht weiter zu verbreiten.

Anna Rossol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 09:04

    POL-IZ: 251209.1 Hohenaspe: Polizei stoppt minderjährigen Autofahrer

    Hohenaspe (ots) - In der Nacht zu Dienstag stoppte die Polizei in Hohenaspe einen 15-Jährigen, der mit einem Auto unterwegs war. Er versuchte zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen, konnte allerdings kurze Zeit später gestoppt werden. In der vergangenen Nacht gegen 04.06 Uhr fuhren Polizeibeamte des Itzehoer Polizeireviers im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf der ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:18

    POL-IZ: 251208.3 Schafstedt: Unbekannte stehlen abgestellten VW-Transporter

    Schafstedt (ots) - In der Nacht zu Sonntag entwendeten Unbekannte in Schafstedt einen VW T4 Multivan, der auf einem Parkplatz an der Hauptstraße abgestellt war. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise. Der Eigentümer stellte den blauen VW T4 Multivan mit Heider Kennzeichen am Samstag gegen 19.00 Uhr verschlossen auf dem Pendlerparkplatz ab. Als er am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren