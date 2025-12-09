Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251209.2 Kellinghusen: Vermisste 22-Jährige wieder angetroffen (Folgemeldung zu 251202.2)

Kellinghusen (ots)

Der Aufenthaltsort der seit dem 01.12.2025 vermissten 22-Jährigen aus Kellinghusen ist inzwischen bekannt. Eine Straftat steht nicht im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild der Frau nicht weiter zu verbreiten.

Anna Rossol

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell