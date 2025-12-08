Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251208.3 Schafstedt: Unbekannte stehlen abgestellten VW-Transporter

Schafstedt (ots)

In der Nacht zu Sonntag entwendeten Unbekannte in Schafstedt einen VW T4 Multivan, der auf einem Parkplatz an der Hauptstraße abgestellt war. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Der Eigentümer stellte den blauen VW T4 Multivan mit Heider Kennzeichen am Samstag gegen 19.00 Uhr verschlossen auf dem Pendlerparkplatz ab. Als er am Sonntag gegen 11.30 Uhr zurückkehrte, fehlte das Fahrzeug.

Die Kriminalpolizei Heide ermittelt wegen des Fahrzeugdiebstahls und bittet Zeugen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hauptstraße gemacht haben, um Hinweise unter 0481 940.

Björn Gustke

