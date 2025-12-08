Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251208.2 PD Itzehoe: Sicher durch die Adventszeit - Wenn der Adventskranz zur Brandgefahr wird

PD Itzehoe (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in Hohenlockstedt zu einem Adventskranzbrand, der leichte Schäden in einer Wohnung hinterließ. Der Vorfall zeigt, wie schnell eine kurze Unachtsamkeit zu einem Brandereignis führen kann und warum Aufmerksamkeit in der Adventszeit besonders wichtig ist.

Gegen 15.20 Uhr erreichten Polizei und Feuerwehr den Schäferweg. In einem Wohnraum brannte ein Adventskranz, dessen Kerze der Bewohner zuvor angezündet hatte, bevor er spontan das Haus verließ. Nach ersten Erkenntnissen geriet das Gesteck während seiner kurzen Abwesenheit in Brand, nachdem er die Kerze im Aufbruchstress nicht mehr löschte. Das Feuer griff auf Möbel und eine Zimmerwand über. Die Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte weitere Schäden. Der Mann blieb unverletzt.

Die Adventszeit schafft eine besondere Atmosphäre. Gleichzeitig steigt in vielen Haushalten das Risiko für Brände. Offene Kerzen geraten leicht aus dem Blick, vor allem wenn es im Alltag schnell gehen muss. Ausgetrocknete Adventskränze fassen schneller Feuer als erwartet.

Die Polizei hebt deshalb hervor, wie wertvoll einfache Vorsichtsmaßnahmen sind. Kerzen sollten nur brennen, wenn sich Personen im Raum aufhalten. Eine nicht brennbare Unterlage stabilisiert das Gesteck. Regelmäßig befeuchtetes Grün reduziert die Entzündbarkeit. Elektrische Beleuchtung kann eine sichere Alternative darstellen, sofern sie geprüfte Qualität besitzt und keine Hitze entwickelt.

Ein Brand in den eigenen vier Wänden trifft Betroffene immer hart. In der Vorweihnachtszeit wirkt ein solcher Vorfall oft besonders belastend. Schäden an Einrichtung und Wohnraum lassen sich selten kurzfristig beheben. Aufmerksamkeit und einige vorbeugende Schritte senken das Risiko deutlich. Kommen Sie gut und sicher durch die Adventszeit!

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell