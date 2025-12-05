PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 251205.3 Meldorf: Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen

Meldorf (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen Unbekannte in eine Schule in Meldorf ein und verursachten dabei erheblichen Sachschaden. Die Kriminalpolizei Heide ermittelt und sucht Zeugen.

Zwischen Mittwochabend, 20:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 06:00 Uhr, schlugen die Täter mehrere Fenster der Astrid-Lindgren-Schule in der Bruhnstraße ein. Durch eines der beschädigten Fenster verschafften sie sich mutmaßlich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist bislang nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Heide ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0481 940 zu melden.

Anna Rossol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

