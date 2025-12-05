POL-IZ: 251205.3 Meldorf: Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen
Meldorf (ots)
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen Unbekannte in eine Schule in Meldorf ein und verursachten dabei erheblichen Sachschaden. Die Kriminalpolizei Heide ermittelt und sucht Zeugen.
Zwischen Mittwochabend, 20:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 06:00 Uhr, schlugen die Täter mehrere Fenster der Astrid-Lindgren-Schule in der Bruhnstraße ein. Durch eines der beschädigten Fenster verschafften sie sich mutmaßlich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist bislang nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro.
Die Kriminalpolizei Heide ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0481 940 zu melden.
