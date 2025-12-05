Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251205.1 Heide: Nächtliche Auseinandersetzung zwischen Nachbarn

Heide (ots)

In der Nacht zu Freitag eskalierte ein schon länger bestehender Nachbarschaftsstreit in Heide. Nach einer Ruhestörung attackierte ein Mann seinen Nachbarn, der dadurch Verletzungen erlitt. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

Nach ersten Erkenntnissen habe ein 29-jähriger Syrer in seiner Wohnung in der Süderstraße sehr laute Musik gehört. Sein 32-jähriger Nachbar, ein Iraker, habe daraufhin gegen 01:00 Uhr bei ihm geklingelt und darum gebeten, die Lautstärke zu reduzieren.

Der 29-Jährige habe hierauf aggressiv reagiert und den 32-Jährigen im weiteren Verlauf mit einer bislang unbekannten männlichen Person attackiert. Sie hätten ihn gepackt und seinen Kopf mehrfach auf die Treppenstufen im Hausflur geschlagen. Dabei habe er mehrere Zähne verloren. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Das Heider Polizeirevier hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell