POL-IZ: 251204.3 Hohenlockstedt/Brunsbüttel: Tatverdächtige nach zwei Tankstellenüberfällen festgenommen (Folgemeldung zu 251124.3)

Hohenlockstedt/Brunsbüttel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe

Im November kam es in Hohenlockstedt und in Brunsbüttel zu zwei Überfällen auf Tankstellen. Die intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten zu einem dringenden Tatverdacht gegen einen 21-jährigen Mann, der beide Taten begangen haben soll. Zudem besteht der Verdacht, dass zwei weitere Jugendliche an dem Überfall in Hohenlockstedt beteiligt waren. Zwei Beschuldigte befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand steht ein 21-Jähriger mit syrischer Staatsbürgerschaft aus Brunsbüttel im dringenden Tatverdacht, am 15.11.2025 eine Tankstelle in der Olof-Palme-Allee in Brunsbüttel überfallen zu haben. Darüber hinaus soll er am 23.11.2025 gemeinsam mit einem 17-jährigen Deutschen aus Brunsbüttel und einer 16-jährigen Deutschen aus dem Kreis Dithmarschen den Überfall auf eine Tankstelle in der Kieler Straße in Hohenlockstedt verübt haben. In beiden Fällen lag die Höhe der Beute im geringen vierstelligen Bereich.

Ein zunächst bestehender Tatverdacht gegen einen 20-Jährigen aus dem Kreis Steinburg hat sich hingegen nicht bestätigt.

Polizeikräfte nahmen bereits am vergangenen Freitag den 17-Jährigen fest. Gestern erfolgte zudem die Festnahme des 21-Jährigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe erließ eine Haftrichterin des Amtsgerichts Itzehoe Untersuchungshaftbefehle wegen Wiederholungsgefahr gegen beide Beschuldigte. Sie befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen zu den konkreten Abläufen und zur jeweiligen Tatbeteiligung dauern an.

Peter Müller-Rakow, Staatsanwaltschaft Itzehoe

Anna Rossol, Polizeidirektion Itzehoe

