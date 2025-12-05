PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251205.2 Itzehoe: Werkzeuge aus Transportern entwendet

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kam es in Itzehoe zu zwei Einbrüchen in Handwerkerfahrzeuge, bei denen ein unbekannter Täter Werkzeug und technische Geräte entwendete. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Mittwochabend gegen 19.15 Uhr und Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr stand ein Opel-Transporter in der Klaus-Groth-Straße am Fahrbahnrand. Der 30-jährige Nutzer entdeckte am Morgen eine eingeschlagene Beifahrerseite und fehlendes Markenwerkzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein unbekannter Täter die Scheibe ein und entnahm das Werkzeug aus dem Innenraum.

Am Donnerstagmorgen gegen 6.50 Uhr bemerkte ein weiterer Geschädigter in der Lindenstraße auf einem Parkplatz einen Aufbruch. Dort stand seit Mittwochabend gegen 18.30 Uhr ein Citroën-Transporter. In diesem Zeitraum drang ein unbekannter Täter in den Laderaum ein und entnahm ein technisches Gerät, Kabel und etwas Werkzeug.

In beiden Fällen entkam der Täter unerkannt. Die Polizei Itzehoe leitet in beiden Taten Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls ein und nimmt Hinweise unter 04821 6020 entgegen.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 11:05

    POL-IZ: 251205.1 Heide: Nächtliche Auseinandersetzung zwischen Nachbarn

    Heide (ots) - In der Nacht zu Freitag eskalierte ein schon länger bestehender Nachbarschaftsstreit in Heide. Nach einer Ruhestörung attackierte ein Mann seinen Nachbarn, der dadurch Verletzungen erlitt. Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Nach ersten Erkenntnissen habe ein 29-jähriger Syrer in seiner Wohnung in der Süderstraße sehr laute Musik gehört. Sein ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 14:24

    POL-IZ: 251204.2 Heide: Eigentümer eines Damenrades gesucht

    Heide (ots) - In der Nacht zum Sonntag, den 02. November 2025, kontrollierten Polizeibeamte in Heide einen 28-jährigen Mann, der ein gestohlenes Fahrrad mit sich führte. Die Polizei sucht nun den Eigentümer des Fahrrades. Um 01:25 Uhr trafen die Einsatzkräfte in der Großen Westerstraße auf den 28-jährigen Deutschen. Er schob ein lilafarbenes Damenrad der Marke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren