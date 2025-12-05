Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251205.2 Itzehoe: Werkzeuge aus Transportern entwendet

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kam es in Itzehoe zu zwei Einbrüchen in Handwerkerfahrzeuge, bei denen ein unbekannter Täter Werkzeug und technische Geräte entwendete. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Mittwochabend gegen 19.15 Uhr und Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr stand ein Opel-Transporter in der Klaus-Groth-Straße am Fahrbahnrand. Der 30-jährige Nutzer entdeckte am Morgen eine eingeschlagene Beifahrerseite und fehlendes Markenwerkzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein unbekannter Täter die Scheibe ein und entnahm das Werkzeug aus dem Innenraum.

Am Donnerstagmorgen gegen 6.50 Uhr bemerkte ein weiterer Geschädigter in der Lindenstraße auf einem Parkplatz einen Aufbruch. Dort stand seit Mittwochabend gegen 18.30 Uhr ein Citroën-Transporter. In diesem Zeitraum drang ein unbekannter Täter in den Laderaum ein und entnahm ein technisches Gerät, Kabel und etwas Werkzeug.

In beiden Fällen entkam der Täter unerkannt. Die Polizei Itzehoe leitet in beiden Taten Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls ein und nimmt Hinweise unter 04821 6020 entgegen.

Björn Gustke

