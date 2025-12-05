PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 251205.4 Brokdorf: Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Autos

Brokdorf (ots)

Am Samstag, den 29.11.2025, kam es in Brokdorf zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Autos, bei denen Unbekannte Reifen aufstachen und Lack beschädigten. Die Polizei Wilster ermittelt in sechs Fällen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich mindestens ein unbekannter Täter am Samstag auf mehreren Parkplätzen in der Dorfstraße sowie in der Straße An der Wettern auf und beschädigte dort zeitgleich abgestellte Fahrzeuge. Die Geschädigten stellten die Schäden teils unmittelbar, teils erst am Sonntag fest. Die Ermittlungen lassen jedoch erkennen, dass die tatsächliche Tatausführung in allen Fällen am Samstag zwischen 17:00 Uhr und 18:10 Uhr oder im engen zeitlichen Umfeld dieses Zeitraums liegen dürfte.

In der Dorfstraße griff der Täter unter anderem einen Renault Twingo an, an dem er hinten links den Reifen zerstach. In unmittelbarer Nähe beschädigte er einen roten Mini Cooper, indem er die Reifen aufstach, das Cabrioverdeck aufschlitzte, die Antenne abbrach und ein Rücklicht einschlug. Zudem hinterließ er an der Beifahrerseite eines grauen BMW einen langen Lackkratzer. Die jeweiligen Abstellzeiten der Fahrzeuge reichen zwar über mehrere Stunden, die konkreten Spuren und Abgleichungen der Ermittler sprechen jedoch dafür, dass die Schäden nahezu zeitgleich im genannten Zeitraum entstanden.

Auch in der Straße An der Wettern registrierten die Ermittler ein einheitliches Vorgehen. Dort traf es einen grauen VW Golf, dessen Reifen zerstört wurde, sowie einen braunen Opel Astra, an dem der Täter einen langen Kratzer auf der linken Seite hinterließ. Ein Opel Combo, dessen Halter den Schaden erst am Sonntag bemerkte, zeigt dieselbe Art von Beschädigung. Angesichts der Übereinstimmungen und des engen Zusammenhangs aller Taten liegt nahe, dass auch dieser Schaden am Samstag im selben Zeitraum verursacht wurde.

Die Polizei Wilster führt die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und prüft einen Zusammenhang aller Fälle. Aufgrund der sehr ähnlichen Tatbegehungsweise und der überschneidenden Tatzeiträume liegt der Verdacht nahe, dass ein Täter für alle sechs Sachbeschädigungen verantwortlich ist. Der Gesamtzeitraum für die Taten lässt sich nach derzeitigen Erkenntnissen voraussichtlich auf Samstag, 29.11.2025, zwischen 17:00 Uhr und 18:10 Uhr eingrenzen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf den Parkplätzen in der Dorfstraße oder in der Straße An der Wettern bemerkt haben, melden sich bitte bei der Polizei Wilster unter der Rufnummer 04823 92270 oder per E-Mail an Wilster.PSt@polizei.landsh.de.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

