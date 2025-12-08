PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251208.1 Glückstadt: Täter bedroht Mitarbeiter mit Handbeil

Glückstadt (ots)

Freitagmorgen bedrohte ein unbekannter Mann in Glückstadt einen Mitarbeiter eines Sozialkaufhauses mit einem Handbeil, nachdem der Mitarbeiter ihn mutmaßlich bei einem Diebstahl überraschte. Der Täter flüchtete unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 06.50 Uhr öffnete ein 62-jähriger Mitarbeiter eines Sozialkaufhauses in der Königsberger Straße mehrere Zugänge zum Gebäude. Ein unbekannter Mann nutzte nach bisherigen Erkenntnissen eine der geöffneten Türen und gelangte in die Geschäftsräume. Er durchwühlte dort Lagerräume und Lebensmittel, bevor er auf den Mitarbeiter traf, der ihn mutmaßlich bei einer Diebstahlshandlung bemerkte.

Der Täter bedrohte den Mann mit einem Handbeil, nachdem dieser ihn zum Verlassen des Geschäfts aufgefordert hatte. Der Mitarbeiter zog sich in ein Büro zurück und alarmierte die Polizei. Nach aktuellem Stand verließ der Täter das Gebäude ohne Stehlgut.

Der Mitarbeiter beschrieb den Mann als Person mit dunkler Hautfarbe. Er trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Sturmhaube. Hinweise deuten darauf hin, dass er möglicherweise mit einem Fahrrad unterwegs war. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen versuchten Diebstahls mit Waffen und Bedrohung und nimmt Hinweise unter 04821 6020 entgegen.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

