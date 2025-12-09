Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251209.1 Hohenaspe: Polizei stoppt minderjährigen Autofahrer

Hohenaspe (ots)

In der Nacht zu Dienstag stoppte die Polizei in Hohenaspe einen 15-Jährigen, der mit einem Auto unterwegs war. Er versuchte zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen, konnte allerdings kurze Zeit später gestoppt werden.

In der vergangenen Nacht gegen 04.06 Uhr fuhren Polizeibeamte des Itzehoer Polizeireviers im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf der Landesstraße 127 aus Kaaks kommend in Richtung Ottenbüttel. In einiger Entfernung sahen sie einen Opel auf die Einmündung Am Burndahl und L 127 zufahren. Der Wagen setzte zunächst den Blinker nach links in Richtung Itzehoe, bog jedoch kurz darauf in die entgegengesetzte Richtung ab, nachdem der Streifenwagen diesen Bereich passiert hatte. Dieses Verhalten wirkte ungewöhnlich, sodass die Beamten eine Kontrolle anstrebten.

Der Fahrer reagierte nicht auf die Anhaltesignale der Polizei, beschleunigte stark und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf einen nahenden Einmündungsbereich zu. Kurz bevor er diesen erreichte, leitete der Opel eine Vollbremsung ein. In diesem Moment gelang es der Streifenbesatzung, das Fahrzeug am Fahrbahnrand einzukeilen und den mittlerweile wieder anfahrenden Pkw auszubremsen. Dabei kam es zur Berührung zwischen dem Opel und dem Streifenwagen.

Im Fahrzeug saß ein 15-jähriger Jugendlicher aus dem Kreis Steinburg. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er sich heimlich das Auto eines Angehörigen genommen, um in der Nacht eine Spritztour zu unternehmen. Ein Erziehungsberechtigter nahm ihn anschließend in Obhut.

An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Niemand erlitt Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Dieser Tatbestand wird auch dann erfüllt, wenn ein einzelner Fahrer seine Geschwindigkeit deutlich steigert und dabei bewusst riskant fährt, beispielsweise um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Entscheidend ist in solchen Fällen die zielgerichtete Steigerung der Geschwindigkeit mit Renncharakter und der damit verbundene Vorsatz.

Björn Gustke

