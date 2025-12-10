Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251210.1 Albersdorf: Unbekannte stehlen Diesel aus zwei LKW

Albersdorf (ots)

Anfang der Woche stahlen Unbekannte in Albersdorf größere Mengen Diesel aus zwei abgestellten Lastwagen. Die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Montag, 14.00 Uhr, und Dienstag, 06.40 Uhr, näherten sich Unbekannte zwei Lastwagen, die auf einem Parkplatz im Weg zur Badeanstalt standen. Nach aktuellem Stand hebelten sie das Schloss eines LKW-Tanks auf und öffneten diesen. Das herausgehebelte Schloss fanden die aufnehmenden Polizeibeamten später auf einem nahen Wall.

Aus diesem Lastwagen entwendeten die Täter rund 400 Liter Diesel. Aus dem zweiten Lastwagen zogen sie etwa 150 Liter Kraftstoff ab. Darüber hinaus nahmen die Täter zwei silberne Verladerampen aus Aluminium an sich und entfernten sich anschließend unerkannt.

Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation Albersdorf unter 04835 223190 oder per Mail an Albersdorf.PSt@polizei.landsh.de entgegen.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell