Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251210.2 Krempe: Fahrer flüchtet vor Kontrolle und landet im Graben

Krempe (ots)

In der vergangenen Nacht entzog sich ein Autofahrer einer geplanten Polizeikontrolle und setzte seine Fahrt mit stark überhöhter Geschwindigkeit fort. Wenige Minuten später fanden Einsatzkräfte den Wagen im Straßengraben und leiteten Ermittlungen gegen den 27-Jährigen ein.

Die Beamten des Itzehoer Polizeireviers fuhren in der Nacht gegen 01:25 Uhr auf der Dorfstraße in Krempermoor, als ihnen ein grauer Audi entgegenkam. Sie planten eine Kontrolle und wendeten ihren Streifenwagen. Der Audi beschleunigte in diesem Moment erheblich und entfernte sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, sodass es nicht mehr zu einer Kontrolle kam.

An der Kreuzung der Neuenbrooker Straße und der Landesstraße 119 in Krempe trafen die Einsatzkräfte gegen 01:32 Uhr auf den Audi. Das Fahrzeug stand im Straßengraben und kam nach aktuellem Stand zuvor von der Fahrbahn ab. Der Fahrer, ein deutscher 27-Jähriger aus dem Kreis Steinburg, befand sich noch vor Ort und blieb unverletzt. Er stand nicht unter Alkoholeinfluss. Er verfügte nicht über eine Fahrerlaubnis. Zudem war der Audi nicht zugelassen und er nutzte falsche Kennzeichen. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Schaden.

Die Polizei ermittelt nun in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Dieser Tatbestand wird auch dann erfüllt, wenn ein einzelner Fahrer seine Geschwindigkeit deutlich steigert und dabei bewusst riskant fährt, beispielsweise um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Entscheidend ist in solchen Fällen die zielgerichtete Steigerung der Geschwindigkeit mit Renncharakter und der damit verbundene Vorsatz.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell