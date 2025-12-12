PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz der Verbandsgemeinde Hachenburg

Hachenburg, Nisterpfad (ots)

Am Freitag, den 12.12.2025, zwischen 18:50 Uhr und 21.10 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des Verbandsgemeinde-Gebäudes im Nisterpfad ein dort parkender schwarzer VW Golf beim Ein-/Ausparken von unbekanntem PKW beschädigt. Der verantwortliche Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern.

Rückfragen bitte an:

Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580
oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

