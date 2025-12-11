POL-PDMT: Störung der Totenruhe - Zeugenaufruf

56237 Caan, (ots) - -Caan- In der Nacht vom 09. auf den 10.12.2025 wurde in der Ortslage von Caan ein Audi Q 7 entwendet. Die Halterin stellte dies morgens fest und alarmierte die Polizei. Offensichtlich hatten die Täter die Keyless-Go Technologie überwunden und fuhren mit dem PKW weg. Die eingeleitete Fahndung führte zur Täterfestnahme und Sicherstellung des PKW bei Dresden. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei ...

