Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Ailertchen. Diebstahl von Grabschmuck

Ailertchen (ots)

Am Donnerstag, 11.12.2025, gegen 16 Uhr, wurde der Polizei in Westerburg gemeldet, dass es auf dem Friedhof in Ailertchen zu mehreren Diebstählen von Grabschmuck gekommen sei. Durch unbekannte Täter wurden bronzene Figuren und andere Gegenstände von mehreren Gräbern entwendet. Die Polizei Westerburg bittet darum, dass sich mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter der 02663/98050 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-98050

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

