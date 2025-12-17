PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez und Umgebung. Hinweis Der Polizei Diez zu aktuell in den Sozialen Medien kursierenden Warnhinweisen

Diez (ots)

Aktuell erhält die Polizeiinspektion Diez eine Vielzahl von Anrufen bzw. Besuchen besorgter Bürger, die in den sozialen Medien, insbesondere bei WhattsApp, den Warnhinweis zu einem angeblichen Einbrecher gelesen haben. Dort wird behauptet, der Mann spioniere Häuser aus, gebe sich als Spendensammler eines Wanderzirkus aus und breche dann später in diese Häuser ein. Mit ihm in Zusammenhang wird ein weißer Transporter mit Dortmunder Zulassung genannt. Die Polizeiinspektion Diez möchte hierzu klarstellen, dass derzeit keine konkreten Erkenntnisse vorliegen, die den Mann, von dem auch Lichtbilder veröffentlicht und weiterverbreitet werden, oder das genannte Fahrzeug in Zusammenhang mit Einbrüchen bringen. Es wird ausdrücklich davor gewarnt, ohne konkrete Fakten Lichtbilder einer Person öffentlich zu verbreiten und diese Person als Einbrecher zu bezeichnen! Wenden Sie sich mit ihren Beobachtungen nicht an eine Vielzahl von Menschen in den sozialen Medien, sondern kontaktieren Sie die Polizei. Die eingehenden Hinweise werden ernst genommen und überprüft. Nichtsdestotrotz sollten Sie insbesondere in der aktuellen "Dunklen Jahreszeit" aufmerksam und vorsichtig sein. Die Zahl der Einbrüche steigt erfahrungsgemäß in den Wintermonaten stark an. Melden Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge an die Polizei! Sichern Sie Ihr Haus bei Verlassen bestmöglichst ab, schließen Sie Türen und Fenster! Sensibilisieren Sie Ihre Nachbarn! Aber veröffentlichen oder teilen Sie nicht einfach ungeprüft Bilder von Menschen und bezeichnen diese als Einbrecher!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

  • 17.12.2025 – 13:32

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Hund - Zeugen gesucht

    Wirges (ots) - Am Mittwoch, 17.12.2025 kam es gegen 11:55 Uhr auf der Bahnhofstraße in Wirges zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Hund von einem Pkw erfasst wurde. Der Hund lief plötzlich auf die Fahrbahn, sodass das entgegenkommende Fahrzeug den Hund erfasste. Durch den Aufprall wurde das Tier gegen ein zweites Fahrzeug geschleudert. Der Hund entfernte sich daraufhin vom Unfallort. Nach Zeugenangaben soll es sich um ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 09:55

    POL-PDMT: Burgschwalbach. Alkoholisierter Busfahrer verursacht Unfall

    Burgschwalbach (ots) - Ein 40-jähriger Linienbusfahrer aus der Verbandsgemeinde Nastätten befuhr am Dienstag, den 16. Dezember, gegen 14:30 Uhr mit seinem Omnibus die Bachstraße in Fahrtrichtung Zollhaus. Im Kreuzungsbereich Friedhofstraße/Wiesenstraße kam er in einer Rechtskurve zu weit nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 00:16

    POL-PDMT: Diebstahl Friedhof Wahlrod

    Wahlrod (ots) - In der Nacht von Donnerstag, den 11.12.2025 auf Freitag, den 12.12.2025 kam es auf dem Friedhof in Wahlrod zu einer Vielzahl an Diebstählen. Durch unbekannte Täter wurden hierbei insbesondere Grableuchten aus Messing entwendet. Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580 Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur PI Hachenburg Telefon: ...

    mehr
