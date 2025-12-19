PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schwerer Unfall im Begegnungsverkehr - Nachtragsmeldung -

St. Goarshausen / Kaub (ots)

Am Donnerstagabend, 18.12.2025, hat sich gegen 20:30 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall auf der B42 kurz hinter der Rosssteinkurve, zu St. Goarshausen hin, im Begegnungsverkehr ereignet. Aus noch ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug, welches in Richtung St. Goarshausen fuhr, auf die Gegenfahrbahn. Durch die Kollision gerieten beide Fahrzeuge in Brand. Durch die schnell vor Ort erschienen Rettungskräfte konnten die beiden Fahrer aus den brennenden Fahrzeugen geborgen werden. Beide Fahrer wurden schwerer verletzt u.a. mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser in Mainz und Wiesbaden verbracht. Die B42 war bis Mitternacht wegen der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PI St. Goarshausen

Telefon: 06771-9327-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

