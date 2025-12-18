PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schwerer Unfall im Begegnungsverkehr - Presseerstmeldung -

St. Goarshausen / Kaub (ots)

Am Donnerstagabend, 18.12.2025, hat sich gegen 20:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B42 kurz hinter der Rosssteinkurve im Begegnungsverkehr ereignet. Beide Fahrzeuge gerieten in Brand. Zahlreiche Rettungskräfte sind derzeit im Einsatz. Die B42 ist vollgesperrt. Wir bitten auf Nachfragen derzeit zu verzichten. Es wird zeitnah nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PI St. Goarshausen

Telefon: 06771-9327-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

