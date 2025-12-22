POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch auf Schlossgelände
Zeugen gesucht
Bedburg-Hau Till-Moyland (ots)
In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen (19. Dezember 2025) sind unbekannte Täter in den Info-Pavillon am Schloss Moyland eingedrungen. Sie entwendeten eine Geldkassette und durchwühlten einen Büroraum. Zeugenhinweise zu dem Sachverhalt werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 erbeten. (cs)
