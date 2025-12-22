POL-KLE (ots) - Am heutigen Tage, gegen 15:35 Uhr, kam es in Geldern-Pont zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Geldern befuhr mit einem Daimler-Benz den Peutenweg in Fahrtrichtung Bruchweg. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er im Einmündungsbereich Peutenweg/Bruchweg die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchfuhr einen Vorgarten und prallte in den Eingangsbereich des dortigen Einfamilienhauses. Der ...

mehr