Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch auf Schlossgelände
Zeugen gesucht

Bedburg-Hau Till-Moyland (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen (19. Dezember 2025) sind unbekannte Täter in den Info-Pavillon am Schloss Moyland eingedrungen. Sie entwendeten eine Geldkassette und durchwühlten einen Büroraum. Zeugenhinweise zu dem Sachverhalt werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 erbeten. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

