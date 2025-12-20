Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - PKW kracht in Hauseingang

POL-KLE (ots)

Am heutigen Tage, gegen 15:35 Uhr, kam es in Geldern-Pont zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Geldern befuhr mit einem Daimler-Benz den Peutenweg in Fahrtrichtung Bruchweg. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er im Einmündungsbereich Peutenweg/Bruchweg die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchfuhr einen Vorgarten und prallte in den Eingangsbereich des dortigen Einfamilienhauses. Der Pkw durchschlug die Eingangstür und blieb auf der rechten Fahrzeugseite im Hausflur liegen. Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Die Bewohner des Hauses waren zum Unfallzeitpunkt nicht anwesend. Es entstand erheblicher Sachschaden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr Geldern im Einsatz. S.P.

