PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - PKW kracht in Hauseingang

POL-KLE (ots)

Am heutigen Tage, gegen 15:35 Uhr, kam es in Geldern-Pont zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Geldern befuhr mit einem Daimler-Benz den Peutenweg in Fahrtrichtung Bruchweg. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er im Einmündungsbereich Peutenweg/Bruchweg die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchfuhr einen Vorgarten und prallte in den Eingangsbereich des dortigen Einfamilienhauses. Der Pkw durchschlug die Eingangstür und blieb auf der rechten Fahrzeugseite im Hausflur liegen. Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Die Bewohner des Hauses waren zum Unfallzeitpunkt nicht anwesend. Es entstand erheblicher Sachschaden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr Geldern im Einsatz. S.P.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren