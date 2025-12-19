Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Pkw auf Parkplatz eines Getränkefachhandels beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Straelen (ots)

Am Mittwoch (17. Dezember 2025) kam es zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr an der Wankumer Straße in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 58-jährige Frau aus Straelen hatte ihr Fahrzeug (grauer Mini) auf dem Parkplatz eines Getränkefachhandels an der genannten Örtlichkeit abgestellt, als der Wagen durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden im hinteren Bereich auf der Fahrerseite (Stoßfänger und Radkasten) beschädigt wurde. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

