POL-KLE: Kleve - Motorroller entwendet: Ermittlungen aufgenommen und Zeugen gesucht
Kleve-Materborn (ots)
Im Zeitraum von Mittwoch (17. Dezember 2025), 22:00 Uhr und Donnerstag (18. Dezember 2025), 08:00 Uhr wurde an der Sackstraße in Kleve ein Motorroller entwendet. Der schwarze Roller, welcher zum Tatzeitpunkt laut des 63-jährigen Halters nicht fahrbereit war und das Versicherungskennzeichen "850RNW" trug, wurde durch unbekannte Täter entwendet.
Zeugen melden sich bitte unter 02821 5040 bei der Kripo Kleve. (pp)
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell