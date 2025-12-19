Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Krankenfahrstuhl aus Garage entwendet: Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (16. Dezember 2025), 18:00 Uhr und Donnerstag (18. Dezember 2025), 12:00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Täter, auf bislang ungeklärte Weise, Zugang zu einer Garage an der Hoffmannallee in Kleve. Aus der Garage entwendeten die Täter einen Krankenfahrstuhl (Hersteller: Ivancare), bei welchem die linke Armlehne beschädigt war. Wie sich der oder die Täter mit dem Krankenfahrstuhl von der Örtlichkeit entfernten, ist Teil der aktuell laufenden Ermittlungen.

Zeugen, welche Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte unter 02821 5040 bei der Kripo Kleve. (pp)

