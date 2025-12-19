POL-KLE: Rees - Einbruch in Einfamilienhaus: Kripo nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen
Rees-Haldern (ots)
Am Donnerstag (18. Dezember 2025) kam es zwischen 10:00 Uhr und 19:30 Uhr an der Straße Drostendick in Rees zu einem Einbruch. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu einem Grundstück und hebelten dort eine Tür eines Einfamilienhauses auf. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Räume und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Zu einer möglichen Tatbeute kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.
Die Kripo Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)
