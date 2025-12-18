POL-KLE: Emmerich am Rhein - Vollsperrung Zevenaarer Straße(B 8) in Elten in Höhe Bahnübergang
Erstmeldung
Emmerich am Rhein (ots)
Die Zevenaarer Straße (B 8) in Emmerich-Elten ist zwischen Elten und der niederländischen Grenze in Höhe des Bahnübergangs aufgrund eines Unfalls voll gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es wir nachberichtet! (sp)
