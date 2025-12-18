Kevelaer-Wetten (ots) - Am Mittwoch (17. Dezember 2025) kam es zwischen 03:10 Uhr und 03:23 Uhr am Altwettener Weg in Kevelaer zu einem schweren Diebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einer Reithalle und brachen dort eine Geldkassette auf. Aus dieser entnahmen die Täter einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag und entfernten sich von der ...

