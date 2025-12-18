Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - "Dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit": Vortragsangebot im Januar und Februar 2026

Kreis Kleve (ots)

Mit einem kostenlosen und neutralen Vortragsangebot, welches unter dem Motto "Dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit" steht, möchte die Kreispolizeibehörde Kleve Präventionshinweise zum Thema "Einbruchschutz" vermitteln. Im Januar und Februar 2026 setzen Kriminalhauptkommissar Jürgen Lang und Kriminaloberkommissar Michael Weyers, beide aus dem Bereich der Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Kleve, die Vortragsreihe fort. Im Rahmen der Vorträge werden bspw. die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Sicherung einer Wohnung oder eines Einfamilienhauses und der Einsatz von Videotechnik sowie Einbruchmeldeanlagen thematisiert.

Die Rahmendaten der beiden Vorträge, welche jeweils um 15:00 Uhr beginnen, finden Sie nachfolgend:

5. Januar 2026 Polizeidienststelle Kleve Kanalstraße 7, 47533 Kleve

3. Februar 2026 Polizeidienststelle Goch Feldstraße 37 - 39, 47574 Goch

Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten sich, spätestens bis zum letzten Freitag vor dem jeweiligen Termin, per E-Mail (praevention.kleve@polizei.nrw.de) oder telefonisch (02821 / 504-1971 bzw. 02821 / 504-1972) anzumelden. Die Kreispolizeibehörde Kleve freut sich auf Ihre Teilnahme. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell