Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Bargeld aus Reithalle entwendet: Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Kevelaer-Wetten (ots)

Am Mittwoch (17. Dezember 2025) kam es zwischen 03:10 Uhr und 03:23 Uhr am Altwettener Weg in Kevelaer zu einem schweren Diebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einer Reithalle und brachen dort eine Geldkassette auf. Aus dieser entnahmen die Täter einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag und entfernten sich von der Örtlichkeit.

Hinweise nimmt die Kripo Geldern 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell