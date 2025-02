Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus und Kiosk +++ Fahrrad vor Therme entwendet +++ Diebstahl von Roller

Wiesbaden (ots)

1. Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus und Kiosk, Wiesbaden-Dotzheim, Felsenstraße, Montag, 10.02.2025, 01:30 Uhr bis 01:33 Uhr

(pa)Am frühen Montagmorgen versuchten Einbrecher sich Zutritt zu einem Lebensmittelgeschäft in Wiesbaden Dotzheim zu verschaffen.

Zwischen 01:30 Uhr und 01:33 Uhr näherte sich ein Einbrecherpärchen in der Felsenstraße einem Mehrfamilienhaus samt Lebensmittelgeschäft im Erdgeschoss. Sie verschafften sich zunächst Zutritt zum Gebäude, scheiterten letztendlich an der besonders gesicherten Ladentür. Daraufhin brachen die beiden einen Mercedes Vito auf, durchsuchten diesen und flüchteten im Anschluss zu Fuß. Es wurde nichts entwendet. Bei den Tätern handelte es sich um einen Mann und eine Frau.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

2. Fahrrad vor Therme entwendet,

Wiesbaden, Langgasse, Montag, 10.02.2025, 18:30 Uhr bis 21:50 Uhr

(pa)Von Unbekannten wurde am Montagabend ein abgeschlossenes E-Bike vor einem Schwimmbad in Wiesbaden entwendet.

Durch die Anzeigenerstatterin wurde ihr E-Bike gegen 18:30 Uhr vor dem Bad in der Langgasse an einem Zaun abgestellt und angeschlossen. Als sie nach dem Besuch zurückkehrte, war das Fahrrad verschwunden. Es handelte sich um ein E-Bike der Marke Simplon in der Farbe Weiß. Der Wert des Bikes wird auf ca. 2500EUR geschätzt.

Hinweise auf die Tat oder die Täter werden von dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2440 entgegengenommen.

3. Diebstahl von Roller,

Wiesbaden-Biebrich, Weißenseestraße, Montag, 10.02.2025, 13:50 Uhr bis 15:50 Uhr

(pa)Diebe hatten es am Montag auf einen Roller in Wiesbaden abgesehen. In der Zeit zwischen 13:50 Uhr und 15:50 Uhr stahlen Diebe den geparkten Roller aus der Weißenseestraße. Hierbei handelte es sich um ein Mofa der Marke "GT Union" in der Farbe schwarz. Zum Tatzeitpunkt war zuletzt das Versicherungskennzeichen "693-JAN" angebracht. Der Wert des entwendeten Rollers wird auf ca. 1800EUR geschätzt. Hinweise auf die Tat oder die Täter werden von dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegengenommen.

