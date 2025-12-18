POL-KLE: Goch - Tür aufgehebelt: Täter entwenden Werkzeuge
Goch (ots)
Im Zeitraum von Dienstag (16. Dezember 2025), 15:30 Uhr und Mittwoch (17. Dezember 2025), 07:30 Uhr drangen unbekannte Täter auf ein Grundstück an der Südstraße in Goch vor. Dort beschädigten die Täter die Tür einer Gartenlaube und entwendeten u.a. mehrere Werkzeuge (Stichsäge und Schlagschrauber) sowie ein Baustellenradio.
Die Kripo Goch ermittelt im beschriebenen Sachverhalt und sucht Zeugen, welche sich bitte unter 02823 1080 melden. (pp)
