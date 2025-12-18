Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unbekannte Täter hebeln Tür einer Damentoilette auf: Zeugen gesucht

Kleve-Materborn (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (16. Dezember 2025), 14:00 Uhr und Mittwoch (17. Dezember 2025), 14:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zur Sportanlage an der Materborner Allee in Kleve. Der oder die Täter hebelten die Tür einer Damentoilette auf und entfernten sich, ohne Wertgegenstände zu entwenden, danach von der Örtlichkeit.

Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell