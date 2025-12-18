Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Nötigung im Straßenverkehr: Polizei sucht Anzeigenerstatter und Geschädigten

Weeze (ots)

Am Mittwoch (17. Dezember 2025) erhielt die Kreispolizeibehörde Kleve gegen 16:15 Uhr Kenntnis über eine Nötigung im Straßenverkehr. Eine unbekannte Person erstattete Online-Anzeige aufgrund einer Nötigung im Straßenverkehr, welche sich gegen 14:50 Uhr am Veenweg in Weeze zugetragen haben soll. Der unbekannte Anzeigeerstatter gibt an, es habe sich auf dem Veenweg ein weiterer Pkw als auch ein Lkw (Sattelanhänger) vor Ihm befunden. Bei mehrmaligen Überholversuchen des vorausfahrenden Pkws habe der Lkw nach links ausgeschert und damit den Überholvorgang unterbunden. Im weiteren Verlauf überholte der Pkw den vorausfahrenden Lkw, welcher, laut Angaben des Anzeigenerstatters, dabei erneut nach links ausschwenkte.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Geldern nach dem unbekannten Anzeigenerstatter sowie dem Geschädigten und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

