POL-KLE: Emmerich am Rhein - Weiterer Bahnübergang der B 8 im Bereich der Elterner Straße (B 8)in Hüthum geschlossen
Verkehrsstörungen
Emmerich am Rhein (ots)
Aufgrund des Unfalles im Bereich des Bahnüberganges Zevenaarer Straße (B 8)in Emmerich-Elten sind derzeit weitere Bahnübergänge im Bereich Elten und Hüthum geschlossen. Dies betrifft vor allem auch den Bahnübergang in Hüthum (Eltener Straße/ B 8). Es kommt zu Verkehrsstörungen. Es wird gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren! (sp)
