Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Weiterer Bahnübergang der B 8 im Bereich der Elterner Straße (B 8)in Hüthum geschlossen
Verkehrsstörungen

Emmerich am Rhein (ots)

Aufgrund des Unfalles im Bereich des Bahnüberganges Zevenaarer Straße (B 8)in Emmerich-Elten sind derzeit weitere Bahnübergänge im Bereich Elten und Hüthum geschlossen. Dies betrifft vor allem auch den Bahnübergang in Hüthum (Eltener Straße/ B 8). Es kommt zu Verkehrsstörungen. Es wird gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren! (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

