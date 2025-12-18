Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Weiterer Bahnübergang der B 8 im Bereich der Elterner Straße (B 8)in Hüthum geschlossen

Verkehrsstörungen

Emmerich am Rhein (ots)

Aufgrund des Unfalles im Bereich des Bahnüberganges Zevenaarer Straße (B 8)in Emmerich-Elten sind derzeit weitere Bahnübergänge im Bereich Elten und Hüthum geschlossen. Dies betrifft vor allem auch den Bahnübergang in Hüthum (Eltener Straße/ B 8). Es kommt zu Verkehrsstörungen. Es wird gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren! (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell