POL-KLE: Emmerich am Rhein - Bahnübergänge der B 8in Elten und Hüthum wieder frei
Abschlussmeldung
Emmerich am Rhein (ots)
Die aufgrund eines Unfalls im Bereich der Bahnlinie an der Zevenaarer Straße zwischen Elten und der niederländischen Grenze gesperrten/geschlossenen Bahnübergänge in Elten (Zevenaarer Straße/B 8) und Hüthum (Eltener Straße/B 8) sind wieder passierbar. Es erfolgt keine weitere Meldung der Polizei. (sp)
