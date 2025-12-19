Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Fenster beschädigt: Unbekannte Täter entwenden Bargeld und Schmuck

Kerken-Stenden (ots)

Am Donnerstag (18. Dezember 2025) kam es zwischen 16:00 Uhr und 20:10 Uhr an der Dorfstraße in Kerken zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten ein Fenster und drangen so in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses vor. Diese durchsuchten die Täter und entwendeten neben Schmuck auch einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimm die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

