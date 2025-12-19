PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Abgestellter Motorroller entwendet: Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Donnerstag (18. Dezember 2025) kam es zwischen 03:00 Uhr und 09:00 Uhr an der Lindenallee in Kleve zur Entwendung eines Motorrollers. Der verschlossene Roller, welcher auf einen 33-jährigen Mann aus Kleve zugelassen ist, stand zum Tatzeitpunkt vor einem Mehrfamilienhaus und trug das Versicherungskennzeichen "793LGE".

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

