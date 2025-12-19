Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Abgestellter Motorroller entwendet: Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Donnerstag (18. Dezember 2025) kam es zwischen 03:00 Uhr und 09:00 Uhr an der Lindenallee in Kleve zur Entwendung eines Motorrollers. Der verschlossene Roller, welcher auf einen 33-jährigen Mann aus Kleve zugelassen ist, stand zum Tatzeitpunkt vor einem Mehrfamilienhaus und trug das Versicherungskennzeichen "793LGE".

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

