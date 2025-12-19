PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Seniorenkino: Kreispolizeibehörde informiert auch im Jahr 2026 mit Präventionsstand

Kleve (ots)

Im kommenden Jahr 2026 setzt die Kreispolizeibehörde Kleve ihr Beratungsangebot zu unterschiedlichen Themen, im Rahmen des Seniorenkinos, fort. Bereits am Dienstag (6. Januar 2025) steht ab 14:00 Uhr der nächste Termin in Kooperation mit dem Tichelpark Cinemas an. Kriminalhauptkommissarin Stefanie Bodden-Bergau, aus dem Bereich der Kriminalprävention, wird sowohl vor als auch nachdem Kinofilm rund um das Thema "betrügerische Anrufe" informieren. Durch die Betreiber des Kinos an der Tichelstraße wird an diesem Dienstag (6. Januar 2025) der Film "Beule - Zerlegt die Welt" gezeigt und ein Eintritt von 7,50 Euro erhoben. Weitere Termine des Seniorenkinos sind für Februar und März 2026 geplant. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

