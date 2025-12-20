Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Schwerer Verkehrsunfall - PKW fährt in landwirtschaftliches Fahrzeug - Fahrer erlitt schwere Verletzungen

Kerken (ots)

Am 20.12.2025 gegen 07:20 Uhr befuhr ein 62jähriger Mann aus Kerken mit seinem PKW die Bundesstraße 9 aus Richtung Tönisberg, in Richtung Aldekerk. In Höhe der Ortschaft Stenden im Bereich des Kieswerkes erkannte er ein vor ihm fahrendes landwirtschaftliches Fahrzeug, bestehend aus einem Traktor mit zwei mit Weizen beladenen Anhängern, zu spät und fuhr auf den hinteren Anhänger auf. Dabei wurde der 62jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er hatte sich schwere Verletzungen zugezogen und wurde in ein Krankenhaus nach Krefeld gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Der 16jährige Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns blieb unverletzt. Durch den Aufprall und die dadurch entstandenen Beschädigungen an den Anhängern waren Teile der Weizenladung auf die Fahrbahn gelangt. Für die Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn war die Bundesstraße 9 im Bereich des Mühlenweg mehrere Stunden gesperrt. Zeugen des Unfall melden sich bitte bei der Polizei in Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell