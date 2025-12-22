PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Mehrere Einbrüche am Wochenende
Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Samstag (20. Dezember 2025) ist es zu mehreren Einbrüchen in Kleve und im Ortsteil Reichwalde gekommen. In den Abendstunden sind unbekannte Täter über eine aufgehebelte Balkontür in eine Wohnung an der Böcklerstraße eingedrungen. Sie durchwühlten mehrere Räume, genaue Angaben zur Beute waren noch nicht möglich. In Reichswalde hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf der Rückseite eines Einfamilienhauses auf der Straße Kattenwald auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Auf der nahegelegenen Straße Am Stein drangen die Täter über eine Balkontür in ein Wohnhaus ein. Sie durchwühlten jegliche Schränke und Schubladen. Was genau entwendet wurde, war noch nicht ersichtlich.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 09:58

    POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch auf Schlossgelände / Zeugen gesucht

    Bedburg-Hau Till-Moyland (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen (19. Dezember 2025) sind unbekannte Täter in den Info-Pavillon am Schloss Moyland eingedrungen. Sie entwendeten eine Geldkassette und durchwühlten einen Büroraum. Zeugenhinweise zu dem Sachverhalt werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 erbeten. (cs) Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 17:14

    POL-KLE: Geldern - PKW kracht in Hauseingang

    POL-KLE (ots) - Am heutigen Tage, gegen 15:35 Uhr, kam es in Geldern-Pont zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Geldern befuhr mit einem Daimler-Benz den Peutenweg in Fahrtrichtung Bruchweg. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er im Einmündungsbereich Peutenweg/Bruchweg die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchfuhr einen Vorgarten und prallte in den Eingangsbereich des dortigen Einfamilienhauses. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren