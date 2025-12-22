Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Mehrere Einbrüche am Wochenende

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Samstag (20. Dezember 2025) ist es zu mehreren Einbrüchen in Kleve und im Ortsteil Reichwalde gekommen. In den Abendstunden sind unbekannte Täter über eine aufgehebelte Balkontür in eine Wohnung an der Böcklerstraße eingedrungen. Sie durchwühlten mehrere Räume, genaue Angaben zur Beute waren noch nicht möglich. In Reichswalde hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf der Rückseite eines Einfamilienhauses auf der Straße Kattenwald auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Auf der nahegelegenen Straße Am Stein drangen die Täter über eine Balkontür in ein Wohnhaus ein. Sie durchwühlten jegliche Schränke und Schubladen. Was genau entwendet wurde, war noch nicht ersichtlich.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

