POL-KLE: Kleve - Im Nebel im Kreisverkehr geradeaus gefahren
Fahrer schwer verletzt
Kleve (ots)
Am Samstag (20. Dezember 2025) kollidierte gegen 08:50 Uhr ein Pkw mit der Mittelinsel des Kreisverkehres Oraniendeich/Postdeich in Kleve. Der 81-jährige Mann aus Kleve hatte vermutlich aufgrund von Nebel den Kreisverkehr übersehen und war gegen die Umrandung der Mittelinsel gefahren. Er wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Sein Auto, ein Mercedes, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (sp)
