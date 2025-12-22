PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Wohnhaus
Fenster aufgehebelt

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Sonntag (21. Dezember 2025) zwischen 17:20 und 18:00 Uhr sind unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Wohnhaus am Hötenweg eingedrungen. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen - was genau gestohlen wurde, war noch nicht erkennbar. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

