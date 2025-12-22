POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Wohnhaus
Fenster aufgehebelt
Wachtendonk-Wankum (ots)
Am Sonntag (21. Dezember 2025) zwischen 17:20 und 18:00 Uhr sind unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Wohnhaus am Hötenweg eingedrungen. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen - was genau gestohlen wurde, war noch nicht erkennbar. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)
