Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Zwischen Kranenburg und Niel gegen Baum gefahren
50-Jähriger aus Millingen aan de Rijn bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kranenburg (ots)

Am Samstag (20.Dezember 2025) verletzte sich gegen 19:00 Uhr ein 50-jähriger Mann aus den Niederlanden bei einem Verkehrsunfall in Kranenburg schwer. Er war mit seinem Transporter auf der Tiggelstraße von Kranenburg in Richtung des Ortsteiles Niel unterwegs, als er kurz vor der Unterführung der B 9 nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der Mann aus Millingen aan de Rijn wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Da sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf vorherigen Alkoholkonsum ergeben hatten, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

