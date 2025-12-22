POL-KLE: Geldern - Scheibe eingeschlagen
Einbruch in Einfamilienhaus
Geldern-Kapellen (ots)
Durch eine eingeschlagene Fensterscheibe sind unbekannte Täter am Sonntagabend (21. Dezember 2025) zwischen 18:15 und 19:55 Uhr in ein Einfamilienhaus am Kiwittsweg eingestiegen. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen und entwendeten Schmuck. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegengenommen. (cs)
